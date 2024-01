Rheinische Lösung Deftiges im Karneval

Andererseits hat das Publikum längst die Rolle einer Jury übernommen. Was nicht gefällt, wird übertönt. Wer nicht auftrumpft, erleidet das Lehrerschicksal: Alle quatschen durcheinander. Die Störer im Karneval können penetrant sein, stimmen unverhofft „Kalinka“ an oder gehen tischweise zum Klo. In Ratingen hat jetzt mit Geschimpfe (angeblich „Asoziales Pack“) ein Kölner Karnevalskünstler die Bühne verlassen. Der Mann hatte wohl einen schlechten Tag oder kam einfach nicht damit klar, dass sein Auftritt im Gemurmel der Gelangweilten unterging. Dabei sprach er doch nur über Herz und Schmerz, über das Leben und seine Mandoline.