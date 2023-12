Hilden vor 100 Jahren Dreijähriger überquert Ozean, Hilden vergünstigt Brot

In einem Monat, so berichtet das Rheinische Volksblatt weiter, solle die zweite Steuernotverordnung in Kraft treten. Von einer Regierungskrise in Bayern ist ebenfalls zu lesen, die ganze Woche der Berichterstattung ab dem 18. Dezember 1923 ist zudem geprägt von den Verhandlungen vor dem französischen Kriegsgericht in Düsseldorf.