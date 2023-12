European Newspaper Awards Elf Auszeichnungen für die Rheinische Post

Die Rheinische Post hat in diesem Jahr elf European Newspaper Awards erhalten. Das teilte der Veranstalter am Donnerstag mit, die Preisverleihung findet im Juni 2024 in Wien statt. Das Düsseldorfer Medienhaus ist damit in diesem Jahr fast doppelt so stark vertreten wie im Vorjahr, als es sich über sechs Awards freuen konnte.