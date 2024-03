Jedöns und Co. Das Rheinische kennt Wörter für alles

Aus allem wird Jedöns gemacht. In Kleinenbroich soll vor Jahren eine Majestät gar die Amtskette mit auf Urlaub nach Ägypten genommen haben. Das war ein Jedönsrat: einer, der alles übertreibt. Beim Tischabdecken kann es aber auch heißen: Schieb mal das Jedöns rüber. So sagt es selbst auf Wüstenreisen mit deutschen Touristen ein echter Tuareg, dessen Schwiegermutter aus Düsseldorf ihm Rheinisch beigebracht hat. Dabei meint er alles, was auf dem Tisch steht. Dabei sollten Mann und Frau Touri den Knös bitte liegen lassen. Knös steht für Abfall, für Unsinn oder schlechte Arbeit: „Macht bloß keinen Knös!“ Am Ende sind der Knöspitter, der Dingsbumms und der Jedönsrat alles Synonyme für rheinische Typen. Schön, dat et so wat jibt. Wo die zu finden sind? Überall oder in Dingeskerke. Wo immer das auch liegen mag.