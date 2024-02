Demut, bitteschön! Wie man Rheinländer um einen Gefallen bittet

Ein Rheinländer lässt sich nichts befehlen. Da brauchst es schon das liebe Wörtchen „bitte“ und eine möglichst wortreiche Begründung, um Wünsche oder gar Anordnungen erfolgversprechend zu vermitteln: Sidd so joot on doht dat! Was nicht plausibel erscheint, wird ignoriert. Das gilt im häuslichen Umfeld („kannst du bitte den Müll …“) wie am Arbeitsplatz („da wäre ich dankbar …“) oder im Verein („du kannst das so gut!“). Anzuwenden ist allerorten die rheinische Wünsch-dir-was-Strategie: Övv der Jeck, dann löpp he. Nur loben und bitten hilft, um hierzulande Menschen in Bewegung zu setzen.