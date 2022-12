Rheinische Lösung Nikolausglaube gerettet

Mit dem Schlitten begann eine wilde Zeit. Erst wurde ich von Papa gezogen, später ging es bergab – an einem Hügel in der Nachbarschaft wurde im Wettbewerb gerodelt. Den Standard-Fehler (auf den Bauch legen, Kopf vorweg) machte ich nur einmal. Denn ich knallte mem Däds gegen einen Baum. In der Studienzeit in Köln – vor 40 Jahren gab es noch reichlich Schnee im Rheinland – ging es („Lasst uns froh und munter sein“) am Decksteiner Weiher auf einer Plastikfolie auf Rutschpartie. Meinen alten Schlitten will ich zum Nikolaustag in die Küche stellen. Damit der Hiljemann sieht, dass ich ihn und seine Gaben nicht vergessen habe. Wer weiß, ob es auch diesmal was gibt. Für den Buggemann sorgt bestimmt meine Herzallerliebste, die schon Knuddelnikolaus Herbert (von der Frau an der Kasse so getauft) mit nach Hause gebracht hat. Mehr ist kaum zu erwarten, heißt es doch zum Nikolaus: „Lasst die Großen laufen, die können sich selbst was kaufen.”