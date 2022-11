Ho, ho, ho Wo Kinder den Nikolaus im Rhein-Kreis Neuss treffen können

Further Nikolausmarkt Beim Nikolausmarkt in Neuss wird der Nikolaus erstmals anzutreffen sein. Nach der offiziellen Eröffnung am Donnerstag, 1. Dezember, um 18 Uhr verteilt er Weckmänner an die Kinder, die an der Eröffnung teilgenommen haben. An allen anderen Tagen (2. und 3. Dezember) ist der Nikolaus auf dem Markt ebenfalls unterwegs und verteilt kleine Süßigkeiten an die Kinder.