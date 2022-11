„Nikolaus kommt über das Wasser“ Bombe vermutet – Nikolaus muss in Kleve früher aussteigen

Der Empfang für den Heiligen Nikolaus soll prächtig sein. Das hat sich die Stadt Kleve, das hat sich das Organisationsteam vorgenommen. Schließlich ist es das 30. Jahr, in dem der Nikolaus auf schmuckem Boot den Spoykanal entlang in die Stadt fährt und von den vielen Klever Kindern und ihren Familien begrüßt wird. Ein Goldregen soll ihn empfangen, wenn er die Brücke zwischen Spoycenter und Opschlag passiert, Fontänen wie beim Barockfeuerwerk werden in den dunklen Himmel gesprüht, die Kanuten und die Ruderer werden das Boot mit dem Bischof wie einen Corso begleiten. Natürlich sind auch ihre Kanus und Boote feierlich geschmückt mit Licht und Lampignons. Der Nikolaus selbst steht vorne am Bug des großen Ponton-Bootes vom Technischen Hilfswerk in Kleve. „Zwarte Pieten“ wie in den Niederlanden werden ihn nicht begleiten, und dieses Jahr hat er auch auf den Knecht Ruprecht verzichtet, der sonst für die ruppigeren Aussagen zuständig war und hinter dem Bischof her zog. Dafür wird der Nikolaus für alle Klever Kinder, die am Freitag, 2. Dezember um 17.15 Uhr dabei sind, wenn der Nikolaus übers Wasser kommt, einen Weckmann dabei haben.