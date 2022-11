Weihnachtszeit in Viersen : Nikolaus besucht Viersen

Der Nikolaus bei einer der traditionellen Nikolausfeiern vor ein paar Jahren in der Kirche St. Remigius. Foto: Stadt Viersen

Viersen Der Nikolaus ist am Montag, 5. Dezember, in Viersen zu Gast: Um 17 Uhr besucht der heilige Mann die traditionelle Nikolausfeier in der Pfarrkirche St. Remigius an der Goetersstraße 8. Das Duo Müßeler spielt weihnachtliche Musik.

Nachdem der Nikolaus die Kinder in der Kirche begrüßt hat, liest Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) ihnen ein Märchen vor. Darüber hinaus sind alle Mädchen und Jungen eingeladen, bei der Feier ein Lied oder ein Gedicht zu präsentieren. Dafür schenkt ihnen der Nikolaus, dargestellt von Wolfgang Genenger, als kleine Belohnung einen Weckmann.

(naf)