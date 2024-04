Rheinische Lösung Stängchen oder Pöttchen?

Biertrinken im Rheinland ist fast schon eine philosophische Angelegenheit. Da wird die Theke zum Lehrstuhl, der Stammtisch zum Debattenort. Denn der Trinkvorgang ist einem Schluck-Rhythmus unterworfen, der die Sprechpausen nutzt. Zum Einstieg heißt es „Lott mor ene drenke“, dann wird der erste Schluck kommentiert: „Schmeck ever joot.“ Ist dieser rituelle Trinkeinstieg geschafft, kommt der erste Wortbeitrag: „Wie isset?“ Die Allgemeinfloskel wird in der Regel unverbindlich beantwortet: „Et köss besser senn.“ Dann kommt, was Schwaadläpp (Vielsprecher) am liebsten verkünden: Neuigkeiten. „Hasse schon jehürt?“ Was auch geschehen ist, wird mit und ohne Kenntnis erörtert. Manchmal aber kommt es zum Disput. Der Streit entzündet sich nicht selten am bevorzugten Trinkgefäß.