Rheinische Lösung Auf Feiern folgt Fasten

Die Älteren unter uns erinnern sich: Das war vormals eine strenge Sache. Ab Aschermittwoch bis Ostern sollten sich alle kasteien; „De Faastetiet duert 40 Daach.“ Und viele verzichteten tatsächlich – auf leckere Sachen wie Kuchen oder Klömpkes, Kotelett oder Kabänes. Getrickst wurde dabei aber schon immer. Nicht jeder Pastur hielt sich zurück, weshalb die Kölschen lästerten: „Mem volle Buuch es god Faasteprädig halde.“ In Klöstern galt Bier als Fastentrunk. Und selbst Nichtraucher, wie der gute Opa, verkündeten vollmundig: „Ich stecke mir in der Fastenzeit keine an.“ Was Oma veranlasste, noch konsequenter darauf zu achten, dass an Freitagen keinesfalls Fleisch auf den Tisch kam. Fisch dagegen war erlaubt. Allerdings waren Fisch und Fleisch so teuer, dass schon aus Kostengründen darauf verzichtet wurde. Zum Frühstück, Vater sprach gern von sich und seinen Geschwistern als Kruutlömmele, gab es Klätschkies (Quark) mit Rübenkraut. Das war nahrhaft und billig. Und statt echtem Bohnenkaffee wurde Caro aufgebrüht – nicht nur in der Fastenzeit. Wer das Malzgetränk nicht mochte, bekam eine Milch.