Rheinische Lösung Haben ist besser als brauchen

Dazu passt, was im Rheinland Maßgabe von Politik und Wirtschaft ist: „Haben ist besser als brauchen.“ Beim guten Essen kommt der Gottesdank hinzu: „Wenn et dämp, dann wett jebett.“ Steht die dampfende Schüssel auf dem Tisch, wird erst gebetet, dann gespachtelt. Wer sich darstellen will, muss – wie Wüst – auf seine Kleidung achten. Verpönt ist, was „Räuberzivil“ genannt wird.