Mennoniten suchten Glaubensfreiheit Als Rheinländer nach Amerika auswanderten

„Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren.“ So werden auch heute noch Menschen begrüßt, wenn sie aus aller Welt den Hafen von New York anlaufen und die Freiheitsstatue sehen. Dort auf dem Sockel der am 28. Oktober 1886 eingeweihten Statue steht der Satz der Dichterin Emma Lazarus. Es ist ein Manifest der Freiheit und ein Willkommensgruß an die Millionen von Einwanderern, die an der Statue vorbei in die Vereinigten Staaten kamen.