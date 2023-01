Umgang mit Fleisch- und Alkoholverboten Wie Rheinländer Verzicht üben

Für rheinische Schmecklecker droht der Januar zu einem Monat des Verzichts zu werden. In angesagten Kreisen in Düsseldorf, Köln und wo sonst trendig gelebt wird, verkünden überzeugte Jüngerinnen und Jünger, was Freunde von Flönz und halve Hahn, von Hämchen (Eisbein) und Ähzezupp erschaudern lässt: Veganuary ist die Kurzformel für vegane Kost im Januar. Nach dem trockenen Januar (schon vor Jahren als Abstinenzmonat ausgerufen) ist jetzt der komplette Speiseplan in Gefahr. Dass ausgerechnet Konrad Adenauer den Trend begünstigt hat, ist kaum bekannt. Die von ihm in Notzeiten erfundene Sojawurst kann als erste Veggiewurst überhaupt bezeichnet werden. Im Gegensatz zu seinem Kölner Notbrot, rheinisches Schwarzbrot auf Maisbasis, soll die Wurst recht schmackhaft gewesen sein.