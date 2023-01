Ohne Schokolade Wie Sie Kalten Hund vegan zubereiten können

Der Kalte Hund kommt sowohl in der tierischen als auch in der veganen Variante mit nur wenigen Zutaten aus. Sie muss nicht gebacken werden, sondern kommt in den Kühlschrank. Viel Schokolade und Butterkekse sind in der Variante mit tierischen Produkten die Hauptzutat, die in der tierfreien Version ersetzt werden müssen - zumindest, wenn man keine Zartbitter-Schokoladen ohne Milchanteil nehmen möchte.