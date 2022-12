Nettetal will Gastronomie, Handel und Schaustellern helfen Verzicht auf  Gebühren für Kirmes und Gaststätten

Die Stadt Nettetal will Wirten, Händlern, Marktbeschickern und Schaustellern auch in den kommenden beiden Jahren unter die Arme greifen. Mit dem Segen des Stadtrates wird sie in diesem Zeitraum darauf verzichten, Gebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen zu kassieren. Für Wirte beispielsweise werden solche Abgaben gewöhnlich fällig, wenn sie öffentliche Plätze für Außengastronomie nutzen. Nettetal setzt damit die schon in den vergangenen Pandemie-Jahren geübte Praxis fort. Ziel des Verzichts auf Gebühren: einer Verödung der Innenstädte durch Schließung von Läden und Gaststätten vorbeugen und auch den Schwund von Marktbeschickern und Kirmes-Schaustellern eindämmen.