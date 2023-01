Fischgericht ohne Fisch Wie Sie einen Matjessalat vegan zubereiten können

Die noch warmen, gegarten Auberginen werden danach abwechselnd mit ein bis zwei zerkleinerten Algenblättern oder eingeweichten Wakame-Algen in eine verschließbare Schale oder Dose geschichtet, am besten so, dass alle Scheiben mit den Algen in Kontakt kommen. Mit Gurkenwasser werden die Algen anschließend „abgelöscht“, sodass die Auberginen fast bis oben bedeckt sind, um sie zu marinieren.