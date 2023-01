Tarifverhandlungen ab 24. Januar Beamtenbund droht Städten in NRW mit Streiks

Überfüllte Mülleimer, ausfallende Busse, abgesagte Kinderbetreuung - auch in Nordrhein-Westfalen müssen sich Bürger alsbald auf Streiks einstellen, mit denen die Gewerkschaften den Druck in den Tarifverhandlungen für Bund und Kommunen erhöhen wollen. „Es wird konfliktreich. Die Arbeitgeber haben immer noch nicht verstanden, dass sie in der Krise etwas für die Beschäftigten tun müssen“, sagte Ulrich Silberbach, der Chef des Deutschen Beamtenbunds, unserer Redaktion. „So wie ich die Äußerungen der Arbeitgeber gerade deute, wird es nicht bei den obligatorischen Warnstreiks bleiben. Denn wenn sie weiter derart auf der Bremse stehen, schließe ich Flächenstreiks nicht aus. Dann wird es richtig ungemütlich“, kündigte Silberbach an. Auch Verdi erwartet eine hohe Streikbereitschaft.