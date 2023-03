Dialekte Woröm de Sproch von fröer vott ess

„Das ist natürlich ein großer Verlust an lokaler Identität und kulturellem Erbe“, sagt Stephan Elspaß, der nahe Düsseldorf aufwuchs, heute an der Universität Salzburg Germanistische Linguistik lehrt. „Früher hatte jedes Dorf seinen eigenen Dialekt, man konnte Menschen anhand ihrer Sprache genau verorten. Doch wenn das einmal verloren geht, lässt sich das Rad kaum zurückzudrehen.“ Um dem Verlust der sprachlichen Vielfalt entgegenzuwirken, hat der Europarat vor 25 Jahren eine Charta verabschiedet, die etwa in Deutschland Minderheitensprachen wie Sorbisch, Dänisch, Friesisch, die von anerkannten nationalen Minderheiten gepflegt werden, und Regionalsprachen wie das Niederdeutsche, also alle Sprachformen, die in den tiefer gelegenen, „niederen“ nördlichen Regionen beheimatet sind, unter Schutz stellt. Die Charta empfiehlt zudem zahlreiche konkrete Schritte: Minderheitensprachen auf dem Amt anzuerkennen etwa oder Unterricht in Regionalsprache an der Schule anzubieten. In Norddeutschland gibt es darum Plattdeutsch als Schulfach, in NRW bisher nicht. „Solche Maßnahmen können die Wertschätzung einer Sprache und die Rechte ihrer Sprecher steigern“, sagt Elspaß, darum sei die Charta des Europarats mehr als eine wohlmeinende Erklärung. Allerdings bleibt bei der Vermittlung von Dialekten die mündliche Weitergabe in den Familien die wichtigste Voraussetzung für den Erhalt. Die Sprache in Theaterstücken, Romanen, im Schulunterricht gelegentlich anzuwenden, kann das nicht ersetzen. Doch gerade in den Familien ist der Bruch bereits geschehen, das Aussterben der Dialekte in vielen Gebieten Deutschlands kaum noch zu verhindern.