Adventsmarkt Markt lockt mit regionalen Produkten

() Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr gibt es jetzt eine Neuauflage des Adventsmarkts in der Begegnungsstätte Stiftung Geschwister Gerhard, Bahnhofstraße 90. Am Freitag, 15. Dezember, von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr bietet das Haus regionale Produkte und Weihnachtsleckereien an.