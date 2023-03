Reformdebatte in der katholischen Kirche Bischof Bätzing bittet Rom um Verständnis

Der Streit mit Rom über mögliche Reformen in der katholischen Kirche geht weiter. Und nach wie vor wird er vor allem postalisch ausgetragen. Der jüngste, gestern veröffentlichte Brief ist vom 23. Februar, stammt vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, dem Limburger Bischof Georg Bätzing, und ist an den Vatikan gerichtet. Sein Tenor: Die Sorgen Roms zu einem vermeintlichen Sonderweg der deutschen Katholiken würden zwar ernst genommen; dennoch will und wird man den Synodalen Weg in Deutschland fortsetzen. Nicht aber – wie zuletzt vorgesehen – mit der Einsetzung eines Synodalen Rats, in dem Rom so etwas wie eine Entmachtung der Bischöfe sieht. Sondern erst einmal mit einem sogenannten Synodalen Ausschuss, der als „Zwischenschritt“ und als ein dreijähriges Gremium des Nachdenkens begriffen wird.