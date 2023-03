13. Lit.Cologne startet Noch sind Karten zu haben

Montag, 6. März: „Dorothee Röhrig: Liebeserklärung an eine schwierige Mutter“. Einblicke in die Mutter-Tochter-Beziehung; die Mutter in jungen Jahren von dem Schicksal betroffen, dass Ihr Vater als Widerstandskämpfer von dem Nazi-Regime zum Tode verurteilt wurde – 19 Uhr in der Volksbühne am Rudolfplatz, Aachenerstraße 5. Karten im Vorverkauf für 18 Euro, ermäßigt 14 Euro sowie an der Abendkasse für 25 Euro, ermäßigt 20 Euro.