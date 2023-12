Proteste der Bauen am Niederrhein „Die Verzweiflung treibt uns auf die Straße“

Fell Mit den Einnahmen aus der Kfz-Steuer sollen die bestehenden Straßen erhalten und neue gebaut werden. Aber wir fahren mit unseren Fahrzeugen kaum auf den Straßen, wir verbrauchen unseren Diesel auf unseren Äckern. Dort fahren wir. Wir Landwirte tragen also mit unseren landwirtschaftlichen Maschinen kaum zur Abnutzung der Straßen bei, sollen aber herangezogen werden. Anders als andere Branchen können wir Mehrkosten aber nicht auf unsere Preise draufschlagen, weil der Preisdruck so hoch ist und weil die Preise teilweise an internationalen Börsen gemacht werden, also wir gar keinen Einfluss auf den Preis haben.