Auch Düsseldorf betroffen David Hasselhoff sagt seine Konzerte ab

Grund für die Absage ist eine Erkrankung des 70-Jährigen. Dazu gab er folgendes Statement ab: „"Liebe Fans, ich habe mich so darauf gefreut, in zwei Wochen mit euch Party your Hasselhoff zu feiern. [...] Leider bin ich an einer ernst zu nehmenden Augeninfektion erkrankt, die es mir unmöglich macht, eine solche Show auf die Beine zu stellen, die ihr alle verdient habt. Schweren Herzens muss ich die Tournee absagen.“ Er sei betrübt, seine Fans enttäuschen zu müssen.