Studie In diesen deutschen Städten wird am schnellsten gesprochen

Was haben Sie gesagt? Könnten Sie das bitte wiederholen? Die Sprachlern-App „Preply“ hat untersucht, in welcher Stadt in Deutschland die Menschen am schnellsten sprechen. Dafür wurden Texttranskripte ausgewertet, die auf Videos und Podcasts lokaler Nachrichtensender in den 15 bevölkerungsreichsten Städten Deutschlands basieren. Anhand dessen wurden die gesprochenen Wörter und Buchstaben pro Minute ermittelt.