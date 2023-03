Einheitliches Bundesverdienstkreuz Ein Orden wird geschlechtsneutral

Das Abzeichen, dessen Herstellung in der einfachsten Form etwa 25 Euro kostet und für einen ähnlichen Betrag schon mal bei Ebay angeboten wird, ist Eigentum der rechtmäßigen Trägerin oder des Trägers und kann somit verkauft oder vererbt werden, jedoch darf es ausschließlich die oder der damit offiziell Geehrte anlegen. Werden diese straffällig, kann das die Aberkennung nach sich ziehen. Der Orden darf auch ausgeschlagen werden, wie der Fall des Münchner Kardinals Reinhard Marx belegt, der nach Kritik von Missbrauchsopfern auf die geplante Verleihung verzichtete. Jedem steht es frei, Vorschläge für die Auszeichnung einzureichen. Sich selbst ins Gespräch zu bringen, ist nicht erlaubt. Die Empfehlungen werden von den Staatskanzleien der Länder geprüft und dem Bundespräsidenten vorgelegt. Das Problem ist, dass sich wenig Vorschläge für Frauen unter den Einsendungen finden, was daran liegt, dass sie seltener als Männer Führungspositionen bekleiden und überproportional viel „unsichtbare“ Arbeit leisten, also im familiären oder nachbarschaftlichen Umfeld aktiv sind. Daher die Bitte Steinmeiers: „Schauen Sie sich um, in Ihrer Nachbarschaft, in Ihrer Freizeit, bei Ihren Kolleginnen. Der Verdienstorden lebt von den Vorschlägen, die ich von Ihnen bekomme.“