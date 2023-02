Roman-Verfilmung „Sonne und Beton“ von Comedian Felix Lobrecht kommt ins Kino

Felix Lobrecht ist vor allem als Comedian und Podcaster („Gemischtes Hack“) bekannt. Der 34-Jährige ist so erfolgreich, dass sogar die „New York Times“ über ihn geschrieben hat. Angebote, sein Buch zu verfilmen, gab es mehrere. Die Schwergewichte hätten deutlich mehr Geld als sie geboten, erzählte Produzent Fabian Gasmia bei der Berlinale. Lobrecht aber habe sich für ihr Angebot entschieden, weil er das Gefühl gehabt habe, dort werde der kompromissloseste Film daraus gemacht. Lobrecht bestätigte das und sagte, er habe das Gefühl gehabt, dass sie am ehesten verstanden hätten, worum es in dem Buch wirklich gehe. Ihm sei beim Film wichtig gewesen, Schauspielerinnen und Schauspieler zu finden, die den Vibe verstünden, sagte Lobrecht der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Berlinale. Dass sich die Dialoge nicht anfühlten wie in deutschen Filmen, sondern dass man die Sprache treffe. „Mir war sehr wichtig, dass das authentisch ist.“