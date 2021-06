Kundgebung in Dortmund geplant : Verdi ruft Einzelhandel in NRW erneut zu Streik auf

In Dortmund will Verdi am Vormittag eine zentrale Kundgebung organisieren. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Schwerpunkt der Arbeitsniederlegung sollen Innenstädte und Möbelhäuser sein. Die Gewerkschaft fordert 4,5 Prozent mehr Gehalt. Der Handelsverband NRW hält die Forderungen angesichts der Krise für überzogen.

Die Gewerkschaft Verdi ruft im Tarifkonflikt mit dem Handelsverband Nordrhein-Westfalen (NRW) die Mitarbeiter im Einzelhandel erneut zu Arbeitsniederlegungen auf. Schwerpunkte seien n am Mittwoch die Innenstädte sowie Möbelhäuser, kündigte die Gewerkschaft in der Nacht an. Verdi rechne mit Streikteilnehmerinnen von Ikea, Primark, Saturn, H&M, TK-Maxx, Smyths Toys, Zara, Galeria Karstadt Kaufhof, Esprit und Douglas. In Dortmund ist der Gewerkschaft zufolge am späten Vormittag eine zentrale Streikkundgebung geplant. Bereits Ende Mai und Anfang Juni hatte die Gewerkschaft mehrere Streiktage in NRW organisiert.