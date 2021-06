Public Viewing : Diese Orte in Ihrer Stadt zeigen Deutschlands EM-Spiele

So eng wie auf diesem Archivbild werden die Zuschauer noch nirgends sitzen dürfen - aber Public Viewing ist unter Auflagen in NRW möglich. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Düsseldorf Wer dieses Jahr zum Public Viewing will, hat deutlich weniger Auswahl als sonst. Wir verraten, wo in NRW Sie die EM-Spiele trotzdem sehen können – und was Sie dabei beachten sollten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit Trikot, Fahne und Abstand: Am Dienstagabend werden viele Fußballfans die deutsche Nationalmannschaft bei ihrem ersten Spiel der Europameisterschaft anfeuern. Trotz Corona-Pandemie sind an einigen Standorten in NRW größere Public-Viewing-Veranstaltungen geplant. Wir verraten, was wo möglich ist:

Was muss ich in den Kneipen beachten - und wie lange darf ich dort bleiben?

Sofern es die Coronalage zulässt, ist Public Viewing in der Außengastronomie grundsätzlich bis Mitternacht möglich, so die Landesregierung. Ansonsten gelte ein Schutz der Nachtruhe ab 22 Uhr. Die konkreten Entscheidungen treffen allerdings die lokalen Behörden.

Für die Kneipen gelten die regulären Corona-Auflagen. Diese hängen von der Inzidenz ab. Was in Ihrer Stadt gilt, können Sie hier nachlesen.

Und was, wenn ich das Spiel lieber zu Hause schaue?

Wer keine Lust auf Public Viewing hat, der kann die Spiele der Fußball-EM 2021 natürlich auch zu Hause schauen. Wer plant, Freunde einzuladen, sollte bedenken, dass die Kontaktbeschränkungen in den eigenen vier Wänden zwar entfallen. Doch auch hier gilt die „dringende Empfehlung“, die Regeln auch „in den eigenen vier Wänden zu beachten“.

Hier lesen Sie, wo Sie die Spiele der EM im Free- oder Live-TV zu Hause sehen können.

(bsch/dpa)