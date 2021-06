Prozess in Bonn : Lebenslange Haft und Sicherungsverwahrung für Mord an Großmutter

Lebenslange Haft und Sicherungsverwahrung für Mord an Großmutter

Prozess in Bonn

Paragrafen-Symbole sind an Türgriffen am Eingang zum Landgericht angebracht. (Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn Nach dem Leichenfund im vergangenen Herbst vor einem Holzlarer Bungalow wurde nun der Enkel der 86-Jährigen vor dem Bonner Schwurgericht verurteilt. Eine als Mittäterin angeklagte 33-jährige Frau wurde hingegen freigesprochen.

Mit einer lebenslangen Haftstrafe und einem Freispruch endete am frühen Dienstagnachmittag das Verfahren um den Mord an einer 86-jährigen Rentnerin aus dem Bonner Ortsteil Holzlar. Der 35-jährige Angeklagte wurde wegen Mordes zur Verdeckung einer Straftat sowie aus Heimtücke verurteilt. Außerdem ordnete die Kammer unter dem Vorsitz von Klaus Reinhoff die anschließende Sicherungsverwahrung des Verurteilten an.