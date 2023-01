Attacken auf Einsatzkräfte zum Jahreswechsel Polizeikette schützte Feuerwehrleute vor Böllerwerfern

In Essen verletzte sich ein 40-Jähriger beim Abbrennen von Silvesterraketen lebensgefährlich. Nach Angaben der Polizei war das Feuerwerk direkt neben ihm detoniert. Die achtjährige Tochter des Mannes wurde dabei ebenfalls schwer verletzt. In Jülich verlor ein Mann bei einem Unfall mit Feuerwerkskörpern am Silvesterabend zwei Finger. Der 27-Jährige hatte mehrere zugelassene Knallkörper miteinander verklebt. Bei der Zündung explodierte das selbstgebastelte Bündel in seiner Hand. Auch Polizisten wurden bei Einsätzen verletzt – etwa in Essen und Oberhausen.