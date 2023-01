Silvesterbilanz der Feuerwehr Krefeld Viele Einsätze und ein ungeklärter Brand

Nach zwei Jahren Corona hatten die Helfer mit viel Arbeit gerechnet. In der Leitstelle wurden in diesem Zeitraum 228 Anrufe entgegengenommen und bearbeitet. „In den meisten Fällen wurden Müllbehälter durch Feuerwerkskörper entzündet oder Buschwerk in Brand gesetzt“, so die Feuerwehr. Auf einigen Balkonen hatten Silvesterraketen Kleinbrände ausgelöst, die aber schnell gelöscht werden konnten. Größerer Schaden sei nicht entstanden.