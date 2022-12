Landwirt aus Hünxe Viele Kühe machen Mühe

Am Ende des Hohen Weges, kurz bevor es in den Wald geht, leben Rosi, Heidi, Merle und 237 weitere Rinder, 220 Hühner, 15 Strohschweine und der Mann, der hofft, dass er nicht als nächstes dran ist. Dafür arbeitet er 80 Stunden an sieben Tagen in der Woche. Er macht das gerne. Aber es sollte sich lohnen, findet er, wenn er seinen Beruf schon zum Hobby macht.