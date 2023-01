Krawalle in der Silvester-Nacht Böller-Attacken auf Polizei und Passanten in Duisburg

Vor allem Randalierer beschäftigten die Polizei in der Silvesternacht. So gab es immer wieder kleinere Einsätze, wie beispielsweise gegen 5 Uhr an der Warbruckstraße in Marxloh. Ein Unbekannter warf mit Baustellenschildern um sich. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war der Mann verschwunden, sodass sie die Schilder wieder aufstellten und zum nächsten Einsatz fuhren.