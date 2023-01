Bilanz für Mönchengladbach So war die Silvesternacht aus Sicht der Einsatzkräfte

Bereits tagsüber kam es immer wieder zu Bränden trockener Hecken. Das setzte sich in der Nacht fort. In einigen Fällen musste das Übergreifen auf angrenzende Gebäude durch die Feuerwehrkräfte verhindert werden. Die Wehr war bis 7 Uhr morgens zu insgesamt 44 Kleinbränden (unter anderem Hecken, Mülltonnen und Altpapiercontainer) ausgerückt. In Peel brannte ein mit Strohballen beladener Anhänger und in der Mönchengladbacher Innenstadt ein Pkw. In Holt wurde das Inventar eines Balkons in Flammen gesetzt. Ein Übergreifen des Feuers auf die Wohnung konnte nicht verhindert werden, so dass die Wohnung laut Feuerwehr derzeit unbewohnbar ist.