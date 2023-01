182 Fälle Rekord bei Geldautomaten-Sprengungen in NRW

Die Zahl der Sprengattacken auf Geldautomaten hat in Kostenpflichtiger Inhalt Nordrhein-Westfalen einen neuen Höchststand erreicht. Mit 182 Angriffen lag sie wenige Stunden vor Ablauf des Jahres 2022 am Samstag um 31 Taten über dem Niveau des Vorjahres, als 151 Fälle registriert worden waren, wie das Landeskriminalamt NRW auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das entspricht einem Anstieg von etwa 20 Prozent. Eine der letzten Sprengungen in 2022 fand wohl in Geldern statt. Ein Bewohner berichtet uns hier, wie er den Vorfall erlebte.