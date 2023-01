Chaotische Silvester-Nacht in Essen Mädchen (8) bei Knallerei schwer verletzt – Vater in Lebensgefahr

Der Jahreswechsel 2022/2023 war für die diensthabenden Einsatzkräfte der Polizei Essen und Mülheim an der Ruhr arbeitsintensiv. Allein in den vier Stunden zwischen 22 Uhr am Abend und 2 Uhr in der Früh nahmen die Beamten 237 Einsätze wahr – also knapp 60 pro Stunde.