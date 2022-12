Zauberhafter Neujahrs-Brauch in Jüchen Wo auch heute noch „gehext“ wird

Jüchen · Das Kartenspiel war früher ein in zahlreichen Jüchener Gaststätten gepflegter Brauch um Neujahr. Auch wenn es um den Brauch heute stiller geworden ist: Orte, an denen „gehext“ wird, gibt es nach wie vor – zum Beispiel in Wey.

31.12.2022, 04:50 Uhr

Beim Gesangverein Eintracht Hoppers wird nach wie vor gehext, hier sind Walter Kämmerling, Hartmut Strommenger und Klaus Gathmann beim Spiel. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Von Rudolf Barnholt