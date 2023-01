Altstadt brechend voll Viele Verstöße gegen das Böllerverbot in Düsseldorf

Schon kurze Zeit später setzten dann aber Abwanderungstendenzen von der Freitreppe und dem Burgplatz in Richtung der Altstadtgassen ein. So verlagerte sich auch der Einsatzschwerpunkt der Einsatzkräfte. Die Polizisten mussten fortwährend typische Sachverhalte bearbeiten: Stark alkoholisierte Personen, Randalierer, Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikte beschäftigten die Beamten bis etwa 3 Uhr pausenlos. Der gesamte Silvestereinsatz dauerte bis 6.45 Uhr an. Erst dann konnten die letzten Polizeikräfte entlassen werden. Der Frühdienst habe dann noch bis etwa 9 Uhr Streitigkeiten schlichten und Randalierer in der Altstadt zur Räson rufen müssen. Insgesamt erteilten die Beamten im Stadtgebiet 99 Platzverweise, 17 Menschen wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen. Es wurden 19 Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten gefertigt, 20 Taschendiebstähle wurden bislang gemeldet.