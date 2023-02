CDU und Grüne reagieren irritiert SPD fordert „neuen Schulkonsens“ für Nordrhein-Westfalen

Langfristig sind für die SPD auch grundsätzliche Änderungen am Schulsystem denkbar. Eine Enquete-Kommission soll sich mit Zusammenspiel, Problemen und Erfolgen der in NRW vertretenen Schulformen befassen. „Das sind Punkte, die auch in der Gesellschaft unterschiedlich bewertet werden“, so Jochen Ott. Besetzt durch Fachleute und Vertreter aller Fraktionen soll die Kommission im Sommer an den Start gehen.