Drohender Koalitionsstreit Grüne Ungeduld bei Solardachpflicht

Der baupolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Jochen Ritter, nahm Scharrenbach gegen die Vorwürfe der Grünen in Schutz: „Was schnell zu regeln war, hat Ministerin Scharrenbach noch vor Weihnachten per Erlass auf den Weg gebracht. Das hat erhebliche Spielräume hinsichtlich der Abstände von PV-Anlagen und Wärmepumpen zu Nachbargebäuden und -grundstücken gebracht. Die weiteren Schritte werden in kurzer Taktung über die Landesbauordnung geregelt, das Verfahren läuft.“ Zur Kritik der Grünen sagte Ritter: „Dass wir uns gegenseitig als Koalitionäre bei so wesentlichen Themen gegenseitig anspornen, hält uns in Schwung und ist auch Teil des guten Umgangs. Wir sind uns bezüglich der Stoßrichtung in Sachen erneuerbare Energien völlig einig und gemeinsam mit den zuständigen Häusern ambitioniert unterwegs.“