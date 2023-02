NRW-Kommunen läuft die Zeit davon Unzufriedenheit mit dem Bund in Flüchtlingskrise wächst

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) warnte den Bund vor kurzfristigem Denken: „Machen wir uns ehrlich: Die allermeisten Menschen, die zu uns kommen, werden länger, viele von ihnen dauerhaft in Deutschland bleiben. Wir müssen diesen Menschen gerecht werden. Unterbringung, Kita- und Schulbesuch für die Kinder, Integration – das sind kostenintensive Langzeitaufgaben. Länder und Kommunen können das nicht alleine stemmen.“ Doch die Realität ist Wüst zufolge anders: „Obwohl die Zugangszahlen heute viel höher sind als 2016, kommt vom Bund viel weniger finanzielle Unterstützung. 2016 hatten wir in Deutschland rund 750.000 Flüchtlinge – der Bund hat sich in dem Jahr mit 40 Prozent an den Flüchtlingsausgaben der Länder beteiligt. 2022 waren es in Deutschland fast 1,3 Millionen Flüchtlinge – und der Bund plant in diesem Jahr eine Beteiligung von nicht einmal 20 Prozent.“ Dieses krasse Missverhältnis müsse ein Ende haben, forderte er.