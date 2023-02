Überforderte Kommunen Große Enttäuschung in NRW über Flüchtlingsgipfel

Die Kommunen in NRW haben sich enttäuscht über den Flüchtlingsgipfel bei Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gezeigt. Der Präsident des Städte- und Gemeindebunds NRW, Eckhard Ruthemeyer, begrüßte zwar, dass eine Arbeitsgruppe mit kommunaler Beteiligung nun bis Ostern Details zur Organisation und Finanzierung ausarbeiten solle. „Aber wir haben nichts in der Hand, was uns kurzfristig hilft.“ Dass der Bund auf die Länder zeige und umgekehrt, löse kein einziges Problem. „Wir brauchen dringend mehr Aufnahmeeinrichtungen von Bund und Land, die Kommunen haben keine Spielräume mehr. Es kommen 1000 Flüchtlinge pro Woche nach NRW, hinzu kommt die ungewisse Entwicklung in der Ukraine oder das Erdbeben in der Türkei und Syrien“, warnte er. „Wir müssen vor die Lage kommen, alles andere bedeutet mittelfristig Obdachlosigkeit und verschärft gesellschaftliche Spannungen.“