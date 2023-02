Stadtwerke schaffen Abschlags-Berechnungen nicht pünktlich Energie-Entlastungen für Verbraucher in NRW verzögern sich

Haushalte und kleine Betriebe in Nordrhein-Westfalen müssen auf eine Entlastung bei Strom- und Gaskosten weiter warten. Stadtwerke und andere Versorger haben massive Probleme, die ab März geplanten Preisbremsen umzusetzen. „Die Umsetzung ist für die Versorger und ihre IT-Dienstleister herausfordernd. Daher kann es vorkommen, dass es in einigen Fällen zunächst zu Verzögerungen oder zu Fehlern in der Programmierung kommt“, sagte Kerstin Andreae, Chefin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).