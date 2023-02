„Vergleichbarkeit nicht gegeben“ Was ist das Einser-Abi wert? – Diskussion um Spitzennoten entbrannt

Angesichts eines Höchstwerts an Einser-Abituren in Nordrhein-Westfalen warnt der Philologenverband vor einer Entwertung der Hochschulreife und vor allem der Spitzennoten. „Die inflationäre Anwendung des Notenbereichs Eins und Zwei ist perspektivisch und dauerhaft nicht gut. Vor allem nicht für die Abiturientinnen und Abiturienten“, sagt die Vorsitzende Sabine Mistler. In dem Verband sind vornehmlich Gymnasiallehrkräfte organisiert.