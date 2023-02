In Bundesländern verfassungswidrig „Polizeilich unverzichtbar“ – NRW will an umstrittener Palantir-Software festhalten

Die Kosten für die Software sind unterdessen enorm gestiegen. „Ursprünglich waren 14 Millionen Euro für das Programm veranschlagt. Inzwischen liegen die Kosten bei 39 Millionen Euro“, so Müller-Witt. „Bislang mag Innenminister Reul alle Warnungen in den Wind geschlagen haben. Den Richterspruch aus Karlsruhe kann und darf der Minister nicht überhören.“ Die SPD will die Sache in der nächsten Innenausschuss-Sitzung des Landtages zum Thema machen.