Absage an den Vorstoß der CDU NRW-Schulministerin Feller gegen Deutschpflicht auf Schulhöfen

Der SPD-Politiker richtete auch den Blick auf die Praxis: Man solle sich nur einmal vorstellen, ukrainischen Flüchtlingskindern würde es untersagt, sich in der Pause in ihrer Heimatsprache zu unterhalten. „Allein dieses Beispiel zeigt die Absurdität des Vorstoßes auf. In NRW ist auf dieser unsäglichen Debatte jetzt der Deckel drauf“, so Maelzer.