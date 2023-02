Vorfälle in Duisburg und Düsseldorf Hacker greifen täglich Unis in NRW an

Ein Sprecher von NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes (CDU) erklärte, dass das Land die Bedrohung durch illegale Hacker-Gruppen sehr ernst nehme. „Wegen der Vielzahl häufig wechselnder Nutzer sind Hochschulen schwerer zu schützen als etwa Unternehmen.“ Er verwies auf eine Einschätzung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, wonach die Gefährdungslage im Cyberraum so hoch wie nie sei. Für die Universitäten hat das Land etwa für die Datensicherungen und zur Abwehr von Spammails 23,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, zudem finanziert es jeder NRW-Uni einen Sicherheitsbeauftragten mit in Summe jährlich 2,7 Millionen Euro. Aus dem schuldenfinanzierten Krisenfonds stellt es für die Unis zur Verbesserung der Cybersicherheit in diesem Jahr noch einmal 41,15 Millionen Euro zur Verfügung. Für die besonders gefährdeten Unikliniken flossen seit 2020 zusammengerechnet 189 Millionen Euro, aus dem Sondervermögen kommen in diesem Jahr noch einmal 36 Millionen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur hinzu.