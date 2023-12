Ausbau der Erneuerbaren NRW liegt vorne bei Genehmigungen für neue Windräder

In Nordrhein-Westfalen sind in diesem Jahr mehr Windräder neu genehmigt worden als irgendwo sonst in Deutschland. So wurden bis zum Stichtag 4. Dezember Bewilligungen für 297 neue Anlagen mit einer Leistung von rund 1550 Megawatt erteilt, erklärte das Wirtschafts- und Energieministerium von Mona Neubaur (Grüne). Mit diesen Zahlen stehe NRW „mit Abstand deutlich an der Spitze im Bundesländervergleich“. Man erwarte für die nächsten zwei Jahre, 2024 und 2025, einen ordentlichen Schub bei den neuen Inbetriebnahmen, also dem tatsächlichen Ausbau der Windenergie.