Zusatzvereinbarung NRW stockt Mittel zum Schutz jüdischer Einrichtungen auf

Nordrhein-Westfalen erhöht erneut die Ausgaben zum Schutz jüdischer Einrichtungen. Eine nun geschlossene Zusatzvereinbarung zwischen dem Land NRW und jüdischen Verbänden garantiert für das kommende Jahr einen Anstieg von 5 auf 6,5 Millionen Euro. Die Vereinbarung sende ein wichtiges Signal für zusätzliche Sicherheit, teilte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Freitag in Düsseldorf mit. „Wir stehen fest an der Seite der Jüdinnen und Juden in unserem Land.“ Antisemitismus in Deutschland müsse wirksam begegnet werden.